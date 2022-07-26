Şanlıurfa'da 3 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 3 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

26.07.2022 17:08
Şanlıurfa'da 3 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma tarafından fıstık bahçesinde yapılan aramada toprağa gömülü vaziyette piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 15 kilogram bonzai maddesi ile 6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından fıstık bahçesinde yapılan aramada toprağa gömülü vaziyette piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 15 kilogram bonzai maddesi ile 6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suruç'ta bir arazide gizlenen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Uyuşturucu maddenin saklandığı bölgede çalışma yapan ekipler, bir fıstık tarlasında toprağa gömüldüğünü belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, narkotik köpeğinin de desteğiyle arazide arama yaptı. Narkotik köpeğinin fıstık bahçesinde tepki vermesi üzerine toprağı kazan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 15 kilogram bonzai maddesi ile 6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucuyu satmak için toprağa sakladığı belirlenen 2 zanlı gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Uyuşturucu maddenin jandarma tarafından son zamanlarda yapılan operasyonda yakalanan en yüklü miktar olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 3 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 3 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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