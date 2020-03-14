Şanlıurfa'da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza,, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunun 60. kilometresinde çarpıştı. Berat Karan'ın kullandığı 06 DP 6082 plakalı otomobil, Ömer Çoşkunlar yönetimindeki 34 JH 4636 plakalı otomobil ve Bünyamin Coşkunlar idaresindeki 06 MZF 42 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Berat Karan (23) ile Kasım (30), Rukiye (32), Mehmet Emin (37), Esra Betül (29) ile Meryem Sultan Coşkunlar ve Zeliha Karakuş (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:33 Kaynak: İHA
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