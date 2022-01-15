ŞANLIURFA - 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarı Gerger Caddesi kavşağında 3 otomobil çarpıştı.
Kazada Hacı Sergi (26), Merve Sergi (22), Ramazan Kaya (25) ve Hicri Demir (47) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Merve Sergi, Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
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