Necmettin Cevheri Bulvarı'nda, 06 BCY 925 plakalı otomobil 42 TC 736 plakalı otomobile, bu araç ise diğer şeritte seyreden 06 COK 664 plakalı otomobile çarptı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazası araç kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.