Şanlıurfa'da 3 PKK'lı Terörist Yakalandı
35 dakika önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK/PYD mensubu 3 terörist yakalandı.
Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde PKK/PYD mensubu 3 terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup teröristin, Suriye
'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler arttırıldı.
Ekipler, PKK/PYD üyesi 3 teröristi, 3 uzun namlulu silahla sınır hattında yakaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:38 Kaynak: AA
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