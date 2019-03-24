Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 3 PKK'lı Terörist Yakalandı

Şanlıurfa'da 3 PKK'lı Terörist Yakalandı

35 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK/PYD mensubu 3 terörist yakalandı.

Şanlıurfa'da 3 PKK'lı Terörist Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK/PYD mensubu 3 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler arttırıldı.

Ekipler, PKK/PYD üyesi 3 teröristi, 3 uzun namlulu silahla sınır hattında yakaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:38 Kaynak: AA

Suriye, Akçakale, Şanlıurfa, PKK, Güncel
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