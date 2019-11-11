Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 3 saatte 287 bin fidan dikildi
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 3 saatte 287 bin fidan dikildi

Şanlıurfa'da 3 saatte 287 bin fidan dikildi

6 saat önce

Şanlıurfa'da 3 saatte 287 bin fidan dikildiŞanlıurfa'da 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında kent protokolü ve öğrencileri tarafından 25 ayrı bölgede gerçekleştirilen fidan dikiminde 3 saatte 287 bin fidan toprakla buluştu.

Şanlıurfa'da 3 saatte 287 bin fidan dikildi

Şanlıurfa'da 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında kent protokolü ve öğrencileri tarafından 25 ayrı bölgede gerçekleştirilen fidan dikiminde 3 saatte 287 bin fidan toprakla buluştu.

Şanlıurfa'da, Milli Ağaçlandırma Günü 11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes Programı kapsamında 25 ayrı lokasyonda 3 saat içerisinde toplamda 287 bin fidan dikildi. Şanlıurfa ve ilçelerinde düzenlenen fidan dikim etkinlikleri renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Milletvekili Kasım Gülpınar'dan oluşan protokol heyetinin yanı sıra öğrenciler, hazır bulunduğu fidan dikiminde ağırlıklı olarak zeytin fidanları toprakla buluşturuldu. Şanlıurfa'da 3 saat içerisinde 287 bin fidanın dikildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Evliya Çelebi 'Ben Urfa'dan geçtiğimde ağaçlardan dolayı gökyüzünü göremez oldum' der. İnşallah biz gayret edersek Evliya Çelebi'nin gördüğü Urfa'yı oluşturabiliriz. Urfa bunu istiyor. Bu artan sıcaklıklara karşı bizlerin mutlaka ağaç dikmesi gerekiyor dedi.

Şanlıurfa'da 3 saatte 287 bin fidan dikildi

Zeynel Abidin Beyazgül, Evliya Çelebi, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:01 Kaynak: DHA
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