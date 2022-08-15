Şanlıurfa'da 3 şahsın meşrubat hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 3 şahsın meşrubat hırsızlığı kameraya yansıdı

15.08.2022 14:14

Şanlıurfa'da 3 şahsın, bir büfeye ait dolabın kilidini kırıp içerisindeki meşrubatları çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da 3 şahsın, bir büfeye ait dolabın kilidini kırıp içerisindeki meşrubatları çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Caddesi Ahmet Bahçıvan İş Merkezi altındaki bir büfede yaşandı. Gece saatlerinde büfenin önüne gelen 3 kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra meşrubatların bulunduğu dolabın kilidini kırdı. Dolabı açan şahıslar, birkaç meşrubat kutusu aldıktan sonra uzaklaştı. Sabaha karşı büfenin bulunduğu yere tekrar gelen şahıslardan biri, meşrubatları yanında getirdiği poşete doldurup ayrıldı.

Sabah iş yerini açan büfe sahibi Mehmet Mankal, dolabın kilidinin kırıldığını fark edince içini kontrol etti. Dolaptaki meşrubatların yerlerinde olmadığını gören Mankal, güvenlik kamerasını incelediğinde çalındıklarını anladı. Daha önce de dolabın kilidinin kırıldığını söyleyen Mankal, "Gece saat 24.00 sıralarında dükkanımızı kapatıp eve gittik. Gece saat 02.30 gibi hırsızlar gelmiş, tabii bunu kameralardan izledik. Dolabımızın küpe kilitlerini kırmışlar, sonra da içerisindeki bütün içecekleri alıp gitmişler. Daha doğrusu bir kısmını alıp gitmişler, sonra sabaha karşı saat 04.30 gibi ellerinde poşetle gelip kalan diğer kısmını alıp gitmişler. Biz gerekli yerlere şikayetlerde bulunduk. Umarım yakalanırlar. Bir de bu ilk defa olmuyor, bununla birlikte 3 defadır dolabımızı açıp hırsızlık yapıyorlar. Hırsızlardan bıktık artık. Burası için bir güvenlik önleminin alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik kamerasından hırsızlığı gerçekleştiren şahısların kimliğini belirleyerek kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 3 şahsın meşrubat hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 3 şahsın meşrubat hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika
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