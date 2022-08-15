Büfe sahibi Mankal, daha önce de benzer hırsızlık olayları nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, bölgede güvenlik önlemi alınmasını istedi.

Dolabı açan 3 kişi meşrubat aldıktan sonra oradan uzaklaşıyor. Sabaha karşı büfenin bulunduğu yere tekrar gelen zanlılar bu sefer de meşrubatların tamamını yanlarında getirdikleri poşete koyarak, kaçıyor.

Şanlıurfa 'da 3 şüphelinin bir büfedeki meşrubat dolabından aynı gece iki kez meşrubat çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da bir büfeden aynı gece iki kez meşrubat çalan 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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