Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 3 Terörist Yakalandı

Şanlıurfa'da 3 Terörist Yakalandı

46 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 terörist yakalandı.

Şanlıurfa'da 3 Terörist Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup teröristin ilçenin Suriye sınırından yurda giriş yapmak için girişimde bulunduğuna yönelik istihbarat alındı.

Bunun üzerine sınır hattındaki önlemlerini artıran ekipler, PKK/PYD üyesi 3 teröristi Türkiye'ye girerken yakaladı.

Teröristlerle birlikte 2 piyade tüfeği, 59 fişek, 2 tablet ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Zanlıların güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:19 Kaynak: AA

PKK, Şanlıurfa, Güncel
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