Şanlıurfa'da 3 Terörist Yakalandı
46 dakika önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 terörist yakalandı.
Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup teröristin ilçenin Suriye
sınırından yurda giriş yapmak için girişimde bulunduğuna yönelik istihbarat alındı.
Bunun üzerine sınır hattındaki önlemlerini artıran ekipler, PKK/PYD üyesi 3 teröristi Türkiye
'ye girerken yakaladı.
Teröristlerle birlikte 2 piyade tüfeği, 59 fişek, 2 tablet ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Zanlıların güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:19 Kaynak: AA
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