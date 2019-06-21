Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı
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Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK/PYD mensubu olduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK/PYD mensubu olduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir grup teröristin Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine çalışma başlatıldı.
Güvenlik güçlerince sınırdaki Ohali Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:00 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, PKK, Akçakale, Şanlıurfa, Güncel
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