Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK/PYD mensubu olduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:00 Kaynak: AA
'nın Akçakale
ilçesinde PKK/PYD mensubu olduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince bir grup teröristin Suriye
'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine çalışma başlatıldı.
Güvenlik güçlerince sınırdaki Ohali Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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