Şanlıurfa'da oyun oynayan küçük kıza cinsel istismar girişiminde bulunan şahıs tekme tokat dövüldü - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Şanlıurfa'da oyun oynayan küçük kıza cinsel istismar girişiminde bulunan şahıs tekme tokat dövüldü

25.05.2023 23:37

Şanlıurfa'da 3 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp metruk yapıya götürdükten sonra cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheli, mahalleli tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istendi. İsmi bilinmeyen şüpheliyi polis gözaltına aldı.

Öğleden sonra Sırrın Mahallesi'ndeki tek katlı metruk yapıda meydana gelen olayda iddiaya göre başka mahalleden gelen ve ismi öğrenilmeyen şüpheli, evinin önünde tek başına oynayan 3 yaşındaki kız çocuğunu kandırdı. Bir süre kız çocuğunu yanında yürüten şüpheli mahallede bulunan metruk haldeki tek katlı evin içerisine götürdü.

MAHALLELİ FARK ETTİ

Kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheliyi fark eden mahalleli toplanıp eve girdi. Kızı kurtaran mahalleli daha sonra yakaladıkları şüpheliyi darbedip polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

LİNÇ GİRİŞİMİNİ POLİS ENGELLEDİ

Kısa sürede mahallede yayılan haber üzerine toplanan halk, metruk evden çıkarılan şüpheliyi tekme-tokat döverek linç girişiminde bulundu. Polis ekiplerince güçlükle araca konulan şüpheli, emniyette götürüldü. Yaşanan linç girişimi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cinsel istismar girişiminde bulunulan kız çocuğu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da oyun oynayan küçük kıza cinsel istismar girişiminde bulunan şahıs tekme tokat dövüldü - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt: Kadrolarımızı yenileyeceğiz
21:00 Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin 1 milyon sterlin değerindeki kolyesi olay oldu
20:39 Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap
20:38 ABD'de polis, 11 yaşındaki çocuğu göğsünden vurdu
20:27 Destici'ye canlı yayında açıkça soruldu: Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız?
20:04 Galatasaray, 36'lık yıldız Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı
20:01 WhatsApp'a yeni özellik: Telefon numaraları tarih olacak
19:52 Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Milliyetçiler Dayanışma Platformu, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
19:48 BTK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı SMS'ine yasak geldi
19:38 Turan Hareketi Partisi 2. tur için tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 21:23:41. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da oyun oynayan küçük kıza cinsel istismar girişiminde bulunan şahıs tekme tokat dövüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement