Şanlıurfa'da 31 bin dekar arazi suya kavuşacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yapımı süren Bozova Pompaj Sulaması Tekağaç Projesi sayesinde 31 bin dekar arazinin daha suya kavuşacağı bildirildi.

DSİ 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğünün, Şanlıurfa'nın kurak topraklarını suyla buluşturmayı ve projelerle bölge insanına istihdam sağlamayı sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda Bozova Pompaj Sulaması Tekağaç Projesi'nde çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edilen açıklamada, yıl sonuna doğru bitmesi planlanan ve 11 yerleşim yerini suya kavuşturacak proje sayesinde, 31 bin dekar arazinin daha modern sulama teknikleriyle sulanabileceği ve ülke ekonomisine yılda yaklaşık 13 milyon liranın üzerinde katkı sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DSİ, Güneydoğu'nun incisi, ülkemizin şanlı kenti Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımlarla ilimizin kurak talihini yeşillendirmeye, topraklarımızı hasret kaldığı suyla buluşturmaya, vatandaşlarımıza kaliteli, temiz içme suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltarak can ve mal kayıplarının önüne geçmeye devam ediyor. Şanlıurfa ilimizde son dönemde yapılan su yapılarıyla birlikte Devlet Su İşleri, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde ve modernleşmesinde önemli rol oynamakta, şehrin sanayisini ve ekonomisini canlandırarak sosyo-ekonomik alanda oyun kurucu rolünü üstlenerek değer üretmeye devam etmektedir."