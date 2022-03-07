Şanlıurfa'da 31 DEAŞ şüphelisi adliyede - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 31 DEAŞ şüphelisi adliyede

07.03.2022 11:46
Şanlıurfa'da 31 DEAŞ şüphelisi adliyede

ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 1 Mart'ta terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde 25 farklı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 1'i Suriyeli uyruklu, 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler adreslerinde yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirildi.Emniyetteki sorgusu tamamlanan 31 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Şanlıurfa'da 31 DEAŞ şüphelisi adliyede
Şanlıurfa'da 31 DEAŞ şüphelisi adliyede
Şanlıurfa'da 31 DEAŞ şüphelisi adliyede
Şanlıurfa'da 31 DEAŞ şüphelisi adliyede
Şanlıurfa'da 31 DEAŞ şüphelisi adliyede
Şanlıurfa'da 31 DEAŞ şüphelisi adliyede
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Son dakika haber: Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı Son dakika haber: Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 31 DEAŞ şüphelisi adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 31 DEAŞ şüphelisi adliyede - Son Dakika
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