Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 333 adet tarihi eser ele geçirildi
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 333 adet tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa'da 333 adet tarihi eser ele geçirildi

7 saat önce

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 333 adet tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da 333 adet tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 333 adet tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 03-05 Kasım tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Roma ve Bizans dönemine ait 333 adet tarihi sikke ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 109 adet yurda kaçak yollarla konulmuş kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayda gözaltına 8 kişiden 3'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Şanlıurfa, Jandarma, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:25 Kaynak: İHA
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