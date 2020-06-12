Şanlıurfa'da 35 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenlenen operasyonda dedektör köpekle yapılan aramada 35 bin 498 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasında Ceylanpınar ilçesindeki kamyonda gümrük kaçağı sigara olduğunu belirledi.

Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinde 35 bin 498 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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