Şanlıurfa'da 35 bin tarım işçisi seyahat izni alarak yola çıktı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da 35 bin tarım işçisi seyahat izni alarak yola çıktı
6 saat önce
ŞANLIURFA'dan başka şehirlere giderek mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak isteyen yaklaşık 60 bin kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında şart koşulan seyahat izin belgesini almak için İlçe Tarım Müdürlükleri'ne başvurdu.
ŞANLIURFA'dan başka şehirlere giderek mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak isteyen yaklaşık 60 bin kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında şart koşulan seyahat izin belgesini almak için İlçe Tarım Müdürlükleri'ne başvurdu. İzin belgesini alan 35 bin kişi, tarımsal alanlarda çalışmak için yola çıktı.
Mevsimlik tarım işçisi olarak diğer şehirlere gitmek isteyenler Eyyübiye ve Haliliye İlçe Tarım Müdürlüklerine gelerek seyahat izin belgesi için başvuruda bulundu. Başvurular sırasında oluşan yoğunluk ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması üzerine harekete geçen Şanlıurfa Valiliği, Mehmet Fatih Sultan İlköğretim Okulu ile İl Tarım Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde ek hizmet bürosu açtı. Polis ve özel güvenlik görevlilerinin bulunduğu kurumlarda ilk müracaata gelen tarım işçilerine maske dağıtılıp ateş ölçümleri yapıldı. Sosyal mesafe kuralarına göre sırala girip işlemlerini yaptıran yaklaşık 60 bin kişiden 35 bini izin belgesi alarak aileleriyle birlikte 6 aylığına tarımsal faaliyetlerde çalışmak üzere yurdun dört bir yanına hareket etti. Öte yandan tarım işçilerinin müracaat ve seyahat izin belgesini almak için gittiği kurumlara Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, işlemlerinin hızlandırılması talimatını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:01 Kaynak: DHA
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