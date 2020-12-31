Kuzuların koyunlarla buluşması renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Kuzuların koyunlarla buluşması renkli görüntüler oluşturdu

31.12.2020 13:01

Korona virüs salgınının damgasını vurduğu 2020 yılının sona ermesine saatler kala Şanlıurfa'da çekilen görüntüler insanların içini ısıttı.

Korona virüs salgınının damgasını vurduğu 2020 yılının sona ermesine saatler kala Şanlıurfa'da çekilen görüntüler insanların içini ısıttı. Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı istasyonda üreyen 37 bin 200 kuzunun anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar İşletme Müdürlüğündeki 13 istasyonda bakılan 37 bin 200 kuzu, 35 bin koyunla buluştu. Korona virüs salgınıyla ön plana çıkan 2020 yılının sona ermesine saatler kala TİGEM'de üremesi yapılan kuzuların annelerinin sesini duyup koşması renkli görüntüler oluşmasına neden oldu. Kapıların açılmasıyla birlikte alana koşan kuzular, binlerce koyun arasında annesini bulmaya çalıştı. Binlerce koyun arasında annesinin sesini tanıyıp bulan kuzular, süt emip yanından ayrılmadı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Tarım İşletmeleri Müdürlüğündeki Karataş, Hemidaş, Yeniağıl, Güzelyurt1, Güzelyurt2, Şenkuyu, Gümüşsu, Aşağı Güzelyat, Yukarı Güzelyat, Kazıktepe, Seyrantepe, Mehmet Ağa ve Mengalan işletmelerinde 2020 yılında 35 bin koyuna koç katımı yapılarak 37 bin 200 kuzunun dünyaya gelmesi sağlandı. İşletmede bu yıl 4 bin ton süt üretimi yapılması hedefleniyor. İşletmelerde toplam küçükbaş hayvan sayısı ise 100 bini aşıyor.

(Ahmet Atan/İHA)

Kuzuların koyunlarla buluşması renkli görüntüler oluşturdu
Kuzuların koyunlarla buluşması renkli görüntüler oluşturdu
Kuzuların koyunlarla buluşması renkli görüntüler oluşturdu
Kuzuların koyunlarla buluşması renkli görüntüler oluşturdu
Kuzuların koyunlarla buluşması renkli görüntüler oluşturdu
Kuzuların koyunlarla buluşması renkli görüntüler oluşturdu
Kuzuların koyunlarla buluşması renkli görüntüler oluşturdu
Kuzuların koyunlarla buluşması renkli görüntüler oluşturdu
Kuzuların koyunlarla buluşması renkli görüntüler oluşturdu
Kuzuların koyunlarla buluşması renkli görüntüler oluşturdu
Kuzuların koyunlarla buluşması renkli görüntüler oluşturdu

Ceylanpınar, Koronavirüs, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuzuların koyunlarla buluşması renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika


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