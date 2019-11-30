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Şanlıurfa'da 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
6 saat önce
Şanlıurfa'da 3 ayrı operasyonda 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da 3 ayrı operasyonda 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde 37 bin 838 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.
(İHA)
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