Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

Şanlıurfa'da 3 ayrı operasyonda 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'da 3 ayrı operasyonda 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde 37 bin 838 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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