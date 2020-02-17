Şanlıurfa'da 38 bin paket kaçak sigaraya 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 38 bin paket kaçak sigaraya 2 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 38 bin paket kaçak sigaraya 2 gözaltı

7 saat önce

Şanlıurfa'da 38 bin paket kaçak sigaraya 2 gözaltıŞANLIURFA'da arama yapılan TIR'ın dorsesindeki fıstık çuvalları arasında gizlenmiş 38 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 38 bin paket kaçak sigaraya 2 gözaltı

ŞANLIURFA'da arama yapılan TIR'ın dorsesindeki fıstık çuvalları arasında gizlenmiş 38 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa- Diyarbakır girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada fıstık çuvallarının içerisinde 38 bin 110 paket kaçak sigara, 2 bin 900 elektronik sigara tütünü, 991 kilo nargile tütünü ile 189 cep telefonu kulaklığı ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, TIR'da bulunan ismi açıklanmayan 2 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da 38 bin paket kaçak sigaraya 2 gözaltı

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:33 Kaynak: DHA
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