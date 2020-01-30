Şanlıurfa'da 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da yurda yaşa dışı yollardan girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da 39 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'da yurda yaşa dışı yollardan girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yabancı uyruklu kişilerin içerisinde bulunduğu bir minibüsün kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa- Mardin kara yolunda durdurulan minibüste yapılan kontrollerde üstlerinde sahte belgeler bulunan Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Kongo ve İran uyruklu 39 düzensiz göçmen ile sürücü İ.Ö. ve yanındaki A.A. yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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