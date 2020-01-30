Şanlıurfa'da, 39 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da polis, 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüste 39 kaçak göçmen yakaladı. 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak göçmen taşıyan bir minibüsün kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Şanlıurfa- Mardin Karayolu'nda uygulama noktası oluşturan polis, 14 yolcu kapasiteli minibüsü durdurdu. Minibüste, yasa dışı yollardan yurda giren ve üzerlerinde sahte belgeler bulunan Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Kongo, İran uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü İ.Ö. ile beraberinde bulunan A.A. gözaltına alındı. Kaçaklar, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.