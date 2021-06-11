Şanlıurfa'da 393 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 393 adet tarihi eser ele geçirildi.

Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kırsal Yolcular Mahallesi'ndeki bir çiftliğin yanında çanta içerisinde tarihi eser olduğu ihbarını aldı. Olay yerine giden polis ekipleri, çantayı açtıklarında içerisinde 335 adet sikke, 13 adet değişik figürler olan parçalar ve 45 adet taş şekilleri gördü. Olayda gözaltına alınan şahıs, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şahıs hakkında, 2867 SKM Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan mevcutlu olarak işlem yapılırken malzemeler ise Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA