Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem (2)- Yeniden - Son Dakika

Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem (2)- Yeniden

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem (2)- Yeniden, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı olmayan depremin en çok hissedildiği yerlerden birisi olan Karaköprü ilçesine bağlı Gazibey Mahallesi'nde ise bazı evlerde hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi'nde saat 11.47'de Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.66 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ile Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'dan da hissedilen depremde can kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Karaköprü ilçesi Gazibey Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.

Depremden en çok etkilenen yerlerden olan Gazibey Mahallesi'nde evlerde hasar meydana geldi. 22 haneli mahalledeki evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldi ve camları kırıldı.

'PENCEREDEN KAÇTIK'

Deprem sırasında evde olduğunu söyleyen Kenan Karageçil, yaşadığı korkuyu anlatarak," Dinlenirken aniden bir sarsıntı meydana geldi. Dışarıya doğru kaçmak için hareketlendik ama deprem anında kapı sıkıştığı için açılmadı. Biz de pencereden çıktık. Çatlaklar var. Toprak evlerde hasarlar var. Büyük bir şiddetle oldu. Daha önceden de deprem olmuştu. Zaman zaman bu bölgede yaşanıyor" dedi.

'EVE GİREMİYORUM'

Evde otururken birden sallantı başladığını belirten Ayşe Karageçil ise, "Korkudan dışarı kaçtım. O esnada evde tektim. Sallantı baya tehlikeliydi. İçeriye giremiyoruz. Hasar çoktur. Evin her köşesinde çatlak oluştu. Çerçeveler, resimler hepsi duvardan düştü. Bir kısmını kaldırabildim. Korkudan içeriye giremiyorum. Dışarıda oturuyorum" ifadelerini kullandı.

'ŞİDDETLİYDİ ANCAK KISA SÜRDÜ'

Köy halkından Celal Karageçili de, büyük bir gürültü ile sarsıntının başladığını söyleyerek, "Hayvanları otlatmadan dönmüştüm. Evde uzanıp dinleniyordum. Aniden bir gürültü koptu. Ortalık toz duman oldu. Mecburen dışarı kaçtık. Korktuk açıkçası. Tahminimce 10 saniye kadar sürdü. Maddi hasar meydana geldi. Evlerde çatlaklar oluştu. Toprak ev zaten fazla sağlam da değiller. Evlerimiz eski evlerdir. Elazığ depremine göre kıyaslarsak o kadar uzun sürseydi çok kötü şeyler olurdu. Allah'tan çok şiddetli ancak çok kısa sürdü" diye konuştu.

Belediye ve AFAD ekipleri mahallede hasar tespit çalışmaları başlattı.


Şanlıurfa, Karaköprü, Hilvan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem (2)- Yeniden - Son Dakika

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