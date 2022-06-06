ŞANLIURFA - 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA - 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

06.06.2022 21:39

Şanlıurfa'da, zincirleme trafik kazasında yaralanan 3'ü çocuk 8 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da, zincirleme trafik kazasında yaralanan 3'ü çocuk 8 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Merkez Haliliye ilçesinde GAP Vadisi Kavşağı'nda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 CUN 899, 07 AHT 381, 46 ACV 221 ile 35 AJA 676 plakalı otomobillerin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

ŞANLIURFA - 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Muğla'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı Muğla'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:19 Bakan Bilgin, temmuz ayında kapsamlı iyileştirme yapılacağını belirtti
21:16 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
21:14 Sinan Akçıl, Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi: Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum
20:56 İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: 15 milyar liralık paket geliyor
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
18:46 Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak
18:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak
18:19 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
18:13 Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 22:02:50. #1.13#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement