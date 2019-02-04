Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da, 4 Ayık Bebek Emzirilirken Öldü

Şanlıurfa'da, 4 Ayık Bebek Emzirilirken Öldü

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, annesinin emzirdiği 4 aylık Büşra Tur, nefes borusuna sütün kaçması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da, 4 Ayık Bebek Emzirilirken Öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'da, annesinin emzirdiği 4 aylık Büşra Tur, nefes borusuna sütün kaçması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Büşra bebek ile birlikte kentte son 1 ay içerisinde emzirilirken ölen çocuk sayısı 8'e yükseldi.

Olay, Akçakale'ye bağlı Güneren Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Emine Tur, 4 aylık bebeği Büşra'yı emzirirken nefessiz kaldığını fark etti ve olayı 112 Acil'e bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre sütün nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalıp öldüğü belirlenen minik bebeğin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan, kentte son bir ay içerisinde 8 bebeğin emzirilirken nefessiz kalarak benzer şekilde öldüğü belirtildi. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:08 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Enflasyonun Açıklanmasıyla Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Belli Oldu Irkçı Saldırıya Uğrayan Suriyeli Cemal ve Ailesi Evini Terk Etmek Zorunda Kaldı

Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı Burun Ameliyatından Sonra Can Veren Leyla'nın Annesi: Kızımı Paramparça Ettiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:32:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da, 4 Ayık Bebek Emzirilirken Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]