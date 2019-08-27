Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi

1 saat önce

Şanlıurfa'da Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'da Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi. Olayda 2 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
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