Şanlıurfa'da 4 bin 203 gümüş sikke ele geçirildi
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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 203 gümüş sikke ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:15 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 203 gümüş sikke ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Siverek'te tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarını alan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada poşet içersinde yakın İslam tarihi dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 gümüş sikke ele geçirildi. Gümüş sikkelere el koyan polis gözaltına aldığı 2 şüpheliyi ise sağlık kontrolünden geçirip ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.
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