Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 4 bin kök kenevir ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 4 bin kök kenevir ele geçirildi

29 dakika önce

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 4 bin kök kenevir ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:25 Kaynak: İHA
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