Şanlıurfa'da 4 bin kök kenevir ele geçirildi
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:25 Kaynak: İHA
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
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