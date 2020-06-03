Şanlıurfa'da 4 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaköprü, Eyyübiye ve Suruç ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında 3 ilçede vatandaşların ikamet ettiği 4 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Haliliye ilçesinde ise bir kuaföre gelen kişinin testinin pozitif çıkması üzerine şüpheli ile çalışanların yakın temaslı olması ve koranavirüs tedbirlerine tam uyulmadığının tespit edilmesi üzerine faaliyetine 14 gün ara verildi.

Öte yandan, Siverek, Haliliye ve Viranşehir ilçelerindeki 7 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.