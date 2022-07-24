Şanlıurfa'da 4. kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 4. kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

24.07.2022 13:18
Şanlıurfa'da 4. kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde evlerinin penceresinden düşerek yaralanan çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde evlerinin penceresinden düşerek yaralanan çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

Eyyüp Nebi Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katındaki evlerinde oynayan 4 yaşındaki İbrahim Oktan, annesi mutfaktayken dengesini kaybederek pencereden düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 4. kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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