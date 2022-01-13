ŞANLIURFA - 4 parktaki oturma banklarının demirleri çalındı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 4 parktaki 25 oturma bankının demir aksamları çalındı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Doktor Rıfat Turan Parkı'na gece saatlerinde gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, buradaki bankları kırarak demir aksamlarını söküp kayıplara karıştı.

Bankların olmadığını fark eden belediye ekipleri, durumu polise bildirdi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, polisin incelemesinin ardından parklara yeni bank yerleştirme çalışmasına başladı.

Siverek Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak, son bir haftada 4 parkta 25 oturma bankına zarar verildiğini belirterek, "Bankların tüm mahalle sakinlerinin olduğunu unutmamalıyız. Kaldı ki zarar verilen banklar kamu malıdır. Bizim parklarımızı ve parktaki malzemeleri korumamız gerekiyor." dedi.

Bucak, ayrıca konuyla ilgili polise başvurduklarını ve yasal işlem başlatıldığını ifade etti.

Öte yandan zabıta ekipleri de kentteki hurdacıları, kamuya ait malzemeyi almaları durumunda yasal işlem yapılacağı konusunda uyardı.