Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı

29.05.2022 15:42
Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı

TÜRKİYE'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu.

TÜRKİYE'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti.

Mayıs ayının son günlerinde Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları arttı. 40 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle, dışarı çıkanlar, kendilerini güneşten korumak için gölgelik alanlara akın etti. Kentin simgesi Balıklıgöl'e gelen turistler, sıcaktan dolayı zor anlar yaşadı.

Birçok kişi ise hafta sonu sıcak nedeniyle serinlemek için Fırat Nehri ve Atatürk Barajı kıyısında vakit geçirdi.

Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı
Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı
Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı
Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı
Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı
Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı
Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı
Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı
Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı
Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı
Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı
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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı - Son Dakika


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