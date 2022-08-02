ŞANLIURFA'DA 400 POLİS İLE HUZUR OPERASYONU - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DA 400 POLİS İLE HUZUR OPERASYONU

02.08.2022 08:48
ŞANLIURFA'DA 400 POLİS İLE HUZUR OPERASYONU

ŞANLIURFA'da 400 polisin katılımıyla kent merkezinde eğlence yerleri ile park ve meydanlarda huzur operasyonu düzenlendi.

ŞANLIURFA'da 400 polisin katılımıyla kent merkezinde eğlence yerleri ile park ve meydanlarda huzur operasyonu düzenlendi. Yaplıan denetimlerde hakkında arama kararı bulunan 65 şüpheli gözaltına alındı.

Kentteki huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 400 polis, dün akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü bahçesinde toplandı. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatının ardından ekipler, sirenler eşliğinde çıktıkları emniyetten kentteki eğlence merkezleri, nargile kafe, park ve meydanlarda denetim yaptı. 3 saat süren denetimlerde 1890 kişinin kimlik kontrolü yapıldı ve hakkında yakalama kararı bulunan 65 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca 1 tüfek, 6 tabanca, ile 490 gram esrar ele geçirdi. Ayrıca işyeri ruhsatı olmayan 3 işyeri mühürlendi.

YORUMLAR
500
Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor Takım arkadaşının atılmasına sinirlendi! Kadın hakeme saldırdı Takım arkadaşının atılmasına sinirlendi! Kadın hakeme saldırdı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? 'Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?' sorusuna olay yanıt Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? 'Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?' sorusuna olay yanıt
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA 400 POLİS İLE HUZUR OPERASYONU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:30 Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor
08:25 Takım arkadaşının atılmasına sinirlendi! Kadın hakeme saldırdı
08:23 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? "Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?" sorusuna olay yanıt
08:06 İç çamaşırlı pozlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, şimdi de silah kullandı: Bang bang
04:21 ABD, El Kaide lideri Eymen Zavahiri'yi öldürdü! Biden: Halkımız için bir tehdit iseniz, ABD sizi bulur
02:42 Mevsimlik işçiler ile mahalleli arasında kavga! 4'ü emniyet mensubu 6 kişi yaralandı
01:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başsavcılığı'na İsmail Altıntaş'ı atadı
01:09 İmzalanan anlaşma sonrası Ukrayna'nın ilk tahıl gemisinin limandan ayrıldığını duyuruldu! Türkiye'ye teşekkür mesajları yağdı
01:07 Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin
01:04 Reuters'tan şaşırtan iddia: El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 08:48:18. #1.12#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA 400 POLİS İLE HUZUR OPERASYONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement