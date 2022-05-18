Şanlıurfa'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenledi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenledi

18.05.2022 14:12
Şanlıurfa'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenledi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenledi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenledi.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen fuarda yaklaşık 50 öğrencinin hazırladığı 12 proje katılımcıların beğenisine sunuldu.

Fuarda siyes buğdayı ile sulamada kullanılan enerjisinin güneş enerjisi karşılama projesi ilgi odağı oldu.

Okul müdürü Kadir Çiftçi, yaptığı açıklamada, okullarda pandemi dolaysıyla 2 yıldır bilim fuarı sergileyemediklerini, bu yıl pandeminin hafiflemesiyle yaptıkları çalışmaları sergileme imkanı bulduklarını söyledi.

Fuarda öğrencilerin büyük emeklerle hazırladığı 12 projenin sergilendiğini belirten Çiftçi, "Fuarımız ilgi görüyor. Fuarımızda önemli projeler bulunuyor. Sergimizi ziyaret edenler memnun oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenledi - Son Dakika


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