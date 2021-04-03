Şanlıurfa'da 43 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da 43 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa- Gaziantep yolunda durdurulan bir tırın tankerinde 43 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri suçuyla mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şanlıurfa-Gaziantep Otoban bağlantı noktasında bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda tırın tanker kısmında 43 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Suç unsurlarının taşınmasında kullanılan araçlara el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.