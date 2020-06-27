Şanlıurfa'da 43 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 43 evde karantina uygulaması başlatıldı.



Şanlıurfa Valiliğinin internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.



Bu kapsamda ilçelerden Eyyübiye'de 3, Akçakele'de 3, Haliliye'de 12, Karaköprü'de 23, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde birer adres olmak üzere toplamda 43 evde karantina uygulaması başlatıldı.



Öte yandan, kentteki 24 evdeki karantina ise sona erdirildi. - ŞANLIURFA