Şanlıurfa'da 43 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 43 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 12, Karaköprü'de 23, Akçakale'de 3, Eyyübiye'de 3 ve Ceylanpınar ile Suruç ilçesinde birer farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 24 evdeki karantina ise sona erdirildi.