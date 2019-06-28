Şanlıurfa'da 44 kilo patlayıcı ele geçti, 8 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 44 kilo 135 gram patlayıcı madde ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerde kullanılmak amacıyla patlayıcı olduğu istihbarat bilgiler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis belirlenen 5 adrese drone destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve bahçelerinde yapılan aramalarda ise 33 kilo 610 gram plastik patlayıcı, 10 kilo 525 gram toz patlayıcı ile bu patlayıcılarda kullanılan fitil, düzenek ve uzaktan kumada cihazları ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 8 şüpheli, sağlık kontörlünden geçirilerek sorgulamak için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- Şanlıurfa