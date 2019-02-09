Şanlıurfa'da 453 Kilo Esrar Ele Geçirildi
1 saat önce
Şanlıurfa'da 453 kilo esrar ele geçirildiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 araç içerisinde toplam 453 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Şanlıurfa
'da 453 kilo esrar ele geçirildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir
ilçesinde 2 araç içerisinde toplam 453 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir ilçesinde bir otomobil ile yem yüklü bir kamyonda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Araçları takibe alan ekipler, yolda durdurup içerisinde arama yaptı. Narkotik köpeklerinin de yardımıyla yapılan aramada, otomobilde ve kamyonda toplam 453 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Otomobilde ve kamyonda bulunan 4 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:06 Kaynak: İHA
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