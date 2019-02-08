Şanlıurfa'da 453 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 4 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
ŞANLIURFA'da polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı kamyonda 453 kilo esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'da polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı kamyonda 453 kilo esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Şanlıurfa- Viranşehir
karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturarak şüpheli kişi ve araçlar üzerinde uygulama yaptı. Kontrol noktasına yaklaşan kamyondakilerin durumundan şüphelenen polis, durdurduğu araçta detaylı arama yaptı. Aramada kamyonun kasasında çuvallar içerisine gizlenmiş 453 kilo esrar ele geçirildi.
Esrara el koyan polis, isimleri açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyette götürdü.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:23 Kaynak: DHA
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