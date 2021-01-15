Şanlıurfa'da 5,5 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 5,5 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu madde satışı yapanların yakalanması için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, takibe aldıkları iki aracı Viranşehir- Diyarbakır kara yolunda durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 5 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken araçlardaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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