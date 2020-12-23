Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 15'inci kilometresinde 3 minibüs, bir hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek yönlü olarak kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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