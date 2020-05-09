Şanlıurfa'da 5 bin 600 yetim ve ihtiyaç sahibi aileye gıda desteği - Son Dakika

Şanlıurfa'da yetim ve ihtiyaç sahibi 5 bin 600 aileye gıda kolisi yardımı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliğince, Kuveyt Ankara Büyükelçiliği, Kuveyt Vakıflar Genel Sekreterliği, CARE İnternational ve Yeryüzü Doktorları Derneği ile hayırsever kuruluşlardan temin edilen 5 bin 600 gıda kolisi, ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerine dağıtıldı.

Yardım kolileri, Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli personel tarafından evlere teslim edildi.

Yardım alan vatandaşlar, hayırseverler ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e teşekkür etti.

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli yetim aileleri ve Şanlıurfalı ihtiyaç sahibi ailelere Vali Erin'in çağrısıyla başlayan yardım faaliyetlerinin, önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.