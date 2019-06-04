Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 5 bin kişiye tirit ikramı
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da 5 bin kişiye tirit ikramı

58 dakika önce

ŞANLIURFA'da, bayram namazının ardından 5 bin kişiye kentin yöresel yemeği tirit ikram edildi.

Şanlıurfa'da 5 bin kişiye tirit ikramı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, bayram namazının ardından 5 bin kişiye kentin yöresel yemeği tirit ikram edildi.
Hızmalı Mahallesi'nde oturan Topal Ailesi tarafından geleneksel olarak bayram namazın ardından 5 bin kişiye kentin yöresel yemeği tirit ikram edildi. Büyük kazanlarda hazırlanan tiritten yemek isteyenler, bayram namazı sonrası uzun kuyruklar oluşturdu. 


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:58 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 09:56:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 5 bin kişiye tirit ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]