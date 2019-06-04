Şanlıurfa'da 5 bin kişiye tirit ikramı

ŞANLIURFA'da, bayram namazının ardından 5 bin kişiye kentin yöresel yemeği tirit ikram edildi.Hızmalı Mahallesi'nde oturan Topal Ailesi tarafından geleneksel olarak bayram namazın ardından 5 bin kişiye kentin yöresel yemeği tirit ikram edildi. Büyük kazanlarda hazırlanan tiritten yemek isteyenler, bayram namazı sonrası uzun kuyruklar oluşturdu.

- Şanlıurfa