ŞANLIURFA - 5 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda iki otomobilde yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı, 6 organizatör gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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