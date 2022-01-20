ŞANLIURFA - 5 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda iki otomobilde yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı, 6 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.