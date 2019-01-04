Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 5 Kişi Karbonmonoksitten Etkilendi

Şanlıurfa'da 5 Kişi Karbonmonoksitten Etkilendi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da 5 Kişi Karbonmonoksitten Etkilendi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesinde yaşandı. Mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayeti yaşayan 5 kişi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Gülay Ö., Fadime Ö., Muhammed Ö., Hacı Ö. ve Yakup Y.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahısların sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:07 Kaynak: İHA

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