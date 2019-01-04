Şanlıurfa'da 5 Kişi Karbonmonoksitten Etkilendi

Şanlıurfa
'nın Halfeti
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesinde yaşandı. Mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayeti yaşayan 5 kişi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Gülay
Ö., Fadime Ö., Muhammed Ö., Hacı Ö. ve Yakup Y.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik
Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahısların sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA