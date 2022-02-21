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ŞANLIURFA'DA, 500 KİLO KÜFLENMİŞ HURMA ELE GEÇTİ - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA, 500 KİLO KÜFLENMİŞ HURMA ELE GEÇTİ

21.02.2022 19:57

ŞANLIURFA'da denetim yapan zabıta ekipleri, 500 kilo küflenmiş hurmaya el koyarak imha etti.

ŞANLIURFA'da denetim yapan zabıta ekipleri, 500 kilo küflenmiş hurmaya el koyarak imha etti.

Şanlıurfa'da bir seyar satıcı, el arabasıyla vatandaşlara sağlıksız ve hijyen kurallarına uygun olmayan hurma satışını yaptığını gören zabıta ekipleri, hurmaları kontrol etti. Piyasadan daha uyguna satışa sunulan hurmaların kontrolünü yapan ekipler, hurmaların bozu ve küflü olduğunu tespit ederek, el arabasında bulunan yarım ton hurmaya el koydu. İçerisinde böceklerin de bulunduğu hurmalara el koyan zabıta daha sonra çöplükte bozuk hurmaları imha etti.

ŞANLIURFA'DA, 500 KİLO KÜFLENMİŞ HURMA ELE GEÇTİ
ŞANLIURFA'DA, 500 KİLO KÜFLENMİŞ HURMA ELE GEÇTİ
ŞANLIURFA'DA, 500 KİLO KÜFLENMİŞ HURMA ELE GEÇTİ

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ŞANLIURFA'DA, 500 KİLO KÜFLENMİŞ HURMA ELE GEÇTİ ŞANLIURFA'DA, 500 KİLO KÜFLENMİŞ HURMA ELE GEÇTİ ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu KDV indirimi denetimi yapıldı KDV indirimi denetimi yapıldı

Şanlıurfa, Zabıta, Hurma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA, 500 KİLO KÜFLENMİŞ HURMA ELE GEÇTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA, 500 KİLO KÜFLENMİŞ HURMA ELE GEÇTİ - Son Dakika
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