Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 500 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

45 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçakale'de Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine harekete geçti. İlçeye bağlı Donandı Mahallesi'ndeki M.F.'ye ait pamuk ekili tarlaya operasyon düzenleyen ekipler, 500 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirleri sökerek, imha eden ekipler, kaçtığı belirlenen M.F.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Jandarma, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:55 Kaynak: DHA
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