Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 500 Polis ile Huzur Operasyonu

Şanlıurfa'da 500 Polis ile Huzur Operasyonu

42 dakika önce

Şanlıurfa'da 500 polis ile huzur operasyonuŞANLIURFA'da 500 polisin katılımıyla kent merkezinde eğlence yerleri ile trafikte seyreden araçlarda uygulama gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da 500 polis ile huzur operasyonu

ŞANLIURFA'da 500 polisin katılımıyla kent merkezinde eğlence yerleri ile trafikte seyreden araçlarda uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 24 şişe kaçak içki ele geçirirken, şüpheli durumlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yılbaşı akşamında 500 polis, kent genelinde şüpheli gördüğü kişi ve araçları durdurarak aradı, kimlik kontrolü yaptı. Kalabalığın yoğun olduğu bölgeler ile otobüs durakları ve kafelerde arama yapan polis, çevredekileri de şüpheli durumlara karşı uyardı. Polis ekipleri uygulama noktasında durdurulan otomobilde 24 şişe kaçak içki ele geçirildi. 817 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamada, çok sayıda işyeri denetlendi, eksiklerinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu uygulama noktalarını gezerek polislerin yeni yılını kutladı. Kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 14 noktada zırhlı araçlarla önlem alan polisin uygulaması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:50 Kaynak: DHA

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